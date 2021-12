Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-40 (Francfort) : double-échec sous 15.954 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le DAX-40 matérialise un double-échec sous 15.954: le comblement du 'gap' des 16.090 du 22/11 reste hors d'atteinte et il refermera peut-être celui des 15.593 du 22/12 avant de retenter de rééditer le zénith des 16.250 du 17/11.





Valeurs associées DAX XETRA -0.69%