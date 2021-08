Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-30 : vers un splendide double-top sous les 16.000/16030 ? information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le DAX-30 a plafonné en intraday vers 16.006 et dessine l'ébauche d'un splendide double-top sous les 16.000/16030 (précédent sommet du 13 août avec 15.977 en clôture). Le DAX s'est retourné à la baisse ce 31 août en fin de matinée suite aux chiffres de l'inflation: l'indice retombe au contact de l'ex-résistance des 15.800 des 14 juin puis 12, 13 et 14 juillet dernier. Une rupture préfigurerait un re-test du support des 15.420 des 31 mai, 21 juin, 8 et 27 juillet.

Valeurs associées DAX XETRA -0.33%