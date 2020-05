Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-30 : résistance des 11.200 effacées, vise le 'gap' 11.447 Cercle Finance • 25/05/2020 à 17:09









(CercleFinance.com) - Quelle accélération haussière ! Un bon indice IFO (et oui, les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles quand ça arrange les acheteurs) et le DAX bondit de +2,6% vers 11.370Pts. L'indice efface en force la résistance des 11.200 et peut viser le comblement du 'gap' des 11.447 du 6 mai, niveau proche de la résistance des 12.420E du 15 août 2019. La dernière oscillation entre 10.260 et 11.200 libère un potentiel de +940Pts (12.150)... mais gare au 'bull trap'. Et il existe une forte résistance vers 12.000, l'ex-plancher de la mi-octobre 2019.

Valeurs associées DAX XETRA +2.65%