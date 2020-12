Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-30 : nouveau zénith depuis 10 mois à 13.450Pts Cercle Finance • 09/12/2020 à 16:55









(CercleFinance.com) -Le DAX-30 établit un nouveau zénith depuis 10 mois à 13.450Pts (a égalité vers le zénith du 2 septembre et un peu au-delà des 13.430 du 1er décembre et 13.380 en clôture): la résistance des 13.400 est donc 'soulevée' mais pas forcément effacée. Mais si tel était le cas, le DAX30 s'en irait refermer le 'gap' des 13.500 du 21 février. Si le DAX30 ricoche sous 13.400 le 'gap' des 12.596 du 6/11 puis des 12.330 du 4 novembre pourrait être refermé.

Valeurs associées DAX XETRA +0.47%