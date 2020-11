Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-30 : les 13.346 sont-ils franchissables ? Cercle Finance • 26/11/2020 à 13:59









(CercleFinance.com) - DAX-30 les 13.346 sont-ils franchissables ? A court terme, la préservation des 13.275 sauvegarde la tendance haussière, laquelle reste fragilisée par la possible formation d'un double-top sous 13.350 (zénith du 2 et 14 septembre). Attention également aux 2 'gaps' restés béants au-dessus de 12.595 le 6/11 puis 12.330 le 5/11. Au-delà de 13.400, possible retour au contact des 13.800 (13.795) du 20/02

Valeurs associées DAX XETRA +0.13%