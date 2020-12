Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-30 : franchit le cap des 13.800 (13.795 le 17/02/2020) Cercle Finance • 28/12/2020 à 17:07









(CercleFinance.com) - Le DAX-30 franchit le cap des 13.800 et pulvérise un nouveau record absolu à 13.818 (contre 13.774 le 18/12 et 13.795 le 17/02... et ce n'est surement pas terminé, il reste 2 séances à Francfort pour atteindre les 14.000). Le calcul du DAX étant dividendes inclus, il se montre plus performant que le CAC40 'Px1' mais moins que le CAC40 'GR' (dividende inclus lui aussi) qui culmine à 15.700 ce 28/12: les analystes anticipent justement 15.500 à 15.700 sur le DAX d'ici fin 2021.

Valeurs associées DAX XETRA +1.46%