DAX-30 : 1ère incursion au-delà des 14.000Pts

(CercleFinance.com) - C'était une journée semi-fériée en Allemagne mais le DAX-30 poursuit sur sa lancée et effectue la 1ère incursion de son histoire au-delà des 14.000Pts, après 2 échecs sous 13.900 (le DAX avait buté à plusieurs reprises sur 13.800 mi-février 2020) Avec une clôture à 13.968, le DAX30 s'élance apparemment à la conquête des 15.000 mais attention à la formation d'une structure en 'porte voix' qui traduit une succession de peur d'une correction et d'achats 'FOMO'. La cassure des 13.600 serait à surveiller.

Valeurs associées DAX XETRA +0.55%