David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, bénéficiera d'une augmentation de salaire de plus de 20 % en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Goldman Sachs GS.N a annoncé vendredi que la rémunération annuelle totale de son directeur général David Solomonavait augmenté de 20,5% pour atteindre 47 millions de dollars en 2025, soit un montant supérieur à celui du directeur général de JPMorgan Chase JPM.N Jamie Dimon, annoncé jeudi.

La rémunération de M. Solomon à la tête de l'une des banques les plus en vue de Wall Street aux États-Unis comprend un salaire de base de 2 millions de dollars et une rémunération variable annuelle de 45 millions de dollars.

Il a reçu 31 millions de dollars en 2023 et 39 millions de dollars en 2024.

La semaine dernière, Goldman a clôturé une année faste avec ses résultats du quatrième trimestre, dont le bénéfice a dépassé les attentes de Wall Street, grâce à une augmentation des transactions et du négoce.

Elle a également fait part de son optimisme quant à l'avenir de la banque d'investissement en 2026, ce qui est de bon augure pour la banque.

L'attitude plus accommodante du président américain Donald Trump en matière de réglementation, associée à la baisse des taux d'intérêt et à l'abondance des liquidités, a encouragé les entreprises à intensifier leurs transactions. Cela a permis aux banques d'investissement telles que Goldman Sachs d'engranger des gains.

Sous la direction de Solomon, qui a été rejeté par Goldman pour un emploi dès sa sortie de l'université, les actions de la banque ont gagné 53,5 % en 2025, surpassant l'indice de marché plus large et la plupart de ses pairs bancaires.

Il a rejoint la banque en tant qu'associé en 1999 après avoir quitté Bear Stearns et a gravi les échelons pour finalement succéder à Lloyd Blankfein, qui a dirigé Goldman pendant la crise financière de 2008 et ses conséquences.