La chaîne de grands magasins australienne David Jones, en difficulté, va supprimer environ 1 500 emplois dans les 19 magasins dont la fermeture est prévue suite à sa mise sous administration judiciaire, a déclaré mercredi un syndicat.

L'Association des employés du commerce, de la distribution et des secteurs connexes a précisé que seuls 170 des 1 689 salariés concernés s'étaient vu proposer des possibilités de reclassement.

David Jones a été placé sous administration judiciaire le 5 novembre, ses dirigeants invoquant des conditions commerciales difficiles, la concurrence en ligne et la faiblesse des dépenses des ménages pour expliquer son échec.

Lors de la première réunion des créanciers qui s’est tenue mardi, les administrateurs judiciaires de McGrathNicol ont indiqué que l’enseigne devait au moins 459 millions de dollars australiens (310 millions de dollars) à divers créanciers, dont 11 millions de dollars australiens à 6 242 salariés.

« Nous sommes très déçus que, sur les 1 689 emplois de salariés directs de David Jones menacés dans les 19 magasins devant fermer, l’entreprise ne propose que 170 reclassements, soit à peine un sur dix », a déclaré Bernie Smith, secrétaire de la section régionale du syndicat en Nouvelle-Galles du Sud.

"C'est une occasion manquée, tant pour les salariés que pour l’entreprise, de rétablir le niveau de service qui faisait autrefois la réputation de David Jones."

Le syndicat continuait à œuvrer pour garantir le paiement des sommes dues à ses adhérents, a ajouté M. Smith.

FTI Consulting FCN.N , les administrateurs judiciaires désignés, ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été interrogés sur les suppressions d’emplois. Ils ont indiqué qu’ils prévoyaient de fermer 18 des 37 magasins de David Jones en Australie et un en Nouvelle-Zélande d’ici la fin de l’année.

Un processus de vente est également en cours, les administrateurs ayant déclaré mardi avoir contacté 150 acheteurs potentiels, tant locaux qu’internationaux.

Fondé à Sydney en 1838 par David Jones, un immigrant gallois, le distributeur se présente comme le plus ancien grand magasin au monde à avoir exercé ses activités sans interruption.

La société australienne de capital-investissement Anchorage Capital Partners a racheté la chaîne en 2023 avec l’intention de redresser l’entreprise, mais les pertes se sont poursuivies en raison de la hausse des loyers et des coûts de personnel.

Elle a été placée sous administration judiciaire après que les propriétaires ont refusé d’accorder des concessions sur les loyers et de valider un plan de restructuration du réseau de magasins.

(1 dollar américain = 1,4828 dollar australien)