Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client David Beckham va introduire sa société Guild Esports à la Bourse de Londres Reuters • 09/09/2020 à 11:06









9 septembre (Reuters) - Guid Esports, dont le copropriétaire est l'ancien joueur de football britannique David Beckham, a annoncé mercredi son intention de s'introduire à la Bourse de Londres cet automne, devenant ainsi la première entreprise du secteur de l'e-sport au Royaume-Uni à se lancer dans l'aventure boursière. Le groupe compte lever 20 millions de livres (22 millions d'euros) en plaçant 40% de son capital, a dit à Reuters une source proche du dossier. "Cette décision intervient dans un contexte où les e-sports bénéficient d'un nombre croissant de supporters autour du monde, certains championnats attirant un public plus large que les tournois de tennis de Wimbledon, le Tour de France et l'U.S. Open", a expliqué la société, dont l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre est parmi ses actionnaires fondateurs. Guild Esports, qui a fait état de 951 millions de dollars (807 millions d'euros) de revenus en 2019, compte utiliser le produit issu de son placement d'actions pour recruter des nouveaux joueurs et investir dans la marque. (Tanishaa Nadkar à Bangalore et Clara Denina à Londres, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.