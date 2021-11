David Atkin va prendre la tête des PRI

(AOF) - Les Principes pour l'investissement responsable (PRI) ont nommé David Atkin, "figure" du secteur des retraites, au poste de PDG. David Atkin deviendra PDG le 10 décembre 2021, succédant à Fiona Reynolds, qui a annoncé sa décision de se retirer en juin de cette année. Lancés à New York en 2006, les PRI s'efforcent de comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en matière d'investissement et de soutenir leur réseau international de plus de 4 300 signataires dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 121 000 milliards de dollars.

David Atkin rejoint les PRI avec une riche expérience dans le secteur de l'investissement. Il a précédemment été le PDG de trois Investisseurs institutionnels australiens (Cbus, ESS Super et JUST SUPER) et plus récemment directeur général Adjoint du gestionnaire d'actifs AMP Capital. En outre, David Atkin jouit d'une solide compréhension et d'un fort engagement pour la mission des PRI, ayant déjà siégé à leur conseil d'administration entre 2009 et 2015.