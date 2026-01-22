Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
Deutsche Börse va acquérir la plateforme de fonds d'investissements Allfunds pour 5,3 milliards d'euros, confortant sa position de groupe intégré au service des marchés financiers européens, dans la lignée des priorités affichées par le chancelier Merz. L'opérateur ... Lire la suite
Les principaux partis politiques du Bangladesh ont donné jeudi le coup d'envoi de leur campagne pour les législatives du 12 février et déroulé leurs premières promesses, un an et demi après les émeutes meurtrières ayant précipité la chute de l'ex-Première ministre ... Lire la suite
par Andreas Rinke L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur sera probablement appliqué à titre provisoire dès le mois de mars, a déclaré jeudi un diplomate européen à Reuters. L'accord conclu entre le bloc européen et les pays du Mercosur, ... Lire la suite
L'économie allemande a terminé l'année dernière sur une dynamique positive mais la croissance attendue pour le premier trimestre 2026 devrait rester modeste, a indiqué jeudi la Bundesbank dans son rapport mensuel. La première économie de la zone euro s'est enlisée ... Lire la suite
