Databricks serait en pourparlers préliminaires en vue de lever plusieurs milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau tour de table qui valoriserait cette entreprise spécialisée dans les logiciels de données et d'intelligence artificielle à environ 225 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
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Les négociations sont en cours et les conditions pourraient encore évoluer, précise l'article.
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Databricks n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters
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Databricks avait annoncé en août avoir levé 5 milliards de dollars pour une valorisation de 190 milliards de dollars, soulignant la forte demande des investisseurs pour les entreprises liées à l'essor de l'IA
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Fondée en 2013, Databricks propose des logiciels qui aident les entreprises à stocker, gérer et analyser des données, ainsi qu’à développer des applications d’IA
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La société est en concurrence avec Snowflake SNOW.N et est largement considérée comme une candidate potentielle à une future introduction en bourse
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La société a précédemment indiqué que son produit Lakebase avait dépassé un chiffre d’affaires annuel récurrent de 100 millions de dollars, tandis que son activité de stockage de données Lakehouse avait franchi la barre des 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent
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