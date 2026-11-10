Data centers et IA : contraintes électorales et tensions énergétiques pèsent sur la cote (LBP AM)

(Zonebourse.com) - "A la suite des élections outre-Atlantique, le thème de campagne de limitation des installations de data centers a durement touché le secteur de l'IA. La possibilité de venir contraindre la croissance du secteur s'est ajoutée au questionnement sur la rentabilité des énormes investissements qui ont déjà été faits et qui sont projetés dans le futur et a fortement affecté les cours de Bourse et la valorisation des obligations des valeurs concernées", observe Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

Une fronde électorale contre le coût de l'énergie

Il faut dire que les Démocrates ont réussi à conquérir les postes de gouverneur dans des Etats qui représentent plus de 40% des capacités installées de data centers, dont notamment le Texas.

Selon Sebastian Paris Horvitz, "la révolte contre l'installation des data centers dans ces Etats a été presque aussi importante dans l'élection que celle contre la baisse du pouvoir d'achat. En plus, les deux se rejoignent sur la hausse du coût de la vie à cause de la hausse des prix de l'énergie due à la demande croissante liée aux besoins énergétiques de ces mêmes data centers. En effet, dans beaucoup d'Etats, les coûts de l'utilisation du réseau électrique sont partagés par toute la population."

La quête d'autonomie énergétique face aux blocages

Afin de s'affranchir des polémiques sur la hausse des coûts énergétiques, les data centers tentent d'installer leur propre approvisionnement, mais créent souvent des pollutions supplémentaires. Ceci explique le développement de l'accès à des sources d'énergie alternatives, notamment au nucléaire. C'est la raison pour laquelle ce secteur est en forte expansion aux Etats-Unis, avec le soutien de l'Etat fédéral", détaille ensuite l'expert.

Il est certain que les nouveaux élus vont tenter de tenir leurs promesses, mais il est difficile d'en estimer l'ampleur. Il semble tout de même peu probable qu'un arrêt très important soit possible vu les enjeux économiques que représente le secteur aujourd'hui. En outre, on peut avoir des effets de relocalisation de certaines nouvelles capacités dans d'autres zones de la planète, mais si ces stratégies peuvent avoir comme limites de forts enjeux de sécurité.

En revanche, il est certain que cette contrainte est venue s'ajouter aux questionnements qui ont accompagné tout l'écosystème de l'IA au cours de l'été concernant la rentabilité des investissements colossaux qui se mettent en place ainsi que les stratégies des différents acteurs.

Bourse : la correction de l'IA favorise la diversification des indices

Pour Sebastian Paris Horvitz, le marché a déjà fortement ajusté les valeurs des secteurs de l'IA : "Si on prend l'indice construit par Morgan Stanley (45% d'entreprises technologiques bénéficiaires, 45% de fournisseurs d'énergie et 10% d'hyperscalers), on a vu un ajustement très important pendant l'été. Si on le compare au S&P 500, cet indice a perdu tout l'énorme avantage qu'il avait jusqu'en juin dernier."

"Néanmoins, la contribution du secteur à l'indice global reste très conséquente. Mais le marché s'est aussi diversifié avec évidemment la montée des valeurs liées à l'énergie, aux matières premières, mais aussi des valeurs plus défensives (conso non cyclique et santé). Ainsi, aux États-Unis, l'indice S&P 500 avec des poids égaux pour toutes ses composantes surperforme sur l'année", précise le directeur de la recherche chez LBP AM.

Ceci reflète en partie une conjoncture économique qui reste relativement solide dans le monde, même si certains pays sont à la traîne. Les Etats-Unis restent en tête, portés certes en partie par ces dépenses dans l'IA.

"Nous pensons que la volatilité devrait rester importante à très court terme, mais à ce stade, surtout si la situation sur le front de l'énergie s'améliore graduellement, la conjoncture mondiale reste porteuse, ce qui devrait soutenir les actifs plus risqués, d'autant plus que les valorisations se sont ajustées à la baisse", conclut Sebastian Paris Horvitz.

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