Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DassaultSystèmes: nouvelle DG de la région 'Eurocentral' information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - DassaultSystèmesannonce la nomination de Sabine Scheunert, au poste de directrice générale de la région 'Eurocentral'. Elle succédera ainsi à Dominic Kurtaz, qui occupera 'de nouvelles fonctions' au sein de l'entreprise.



Concrètement, Sabine Scheunert sera responsable de la mise en oeuvre de la stratégie d'entreprise de DassaultSystèmes enAllemagne, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie et en Suisse.



Elle se concentrera sur le renforcement des relations commerciales et l'expansion de l'entreprise dans les secteurs de la fabrication, des sciences de la vie et de la santé, ainsi que des infrastructures et des villes.



DassaultSystèmes précise qu'avant de rejoindre DassaultSystèmes, Sabine Scheunert a notamment occupé le poste de vice-présidente des ventes et du marketing de la division IT et numérique chez Mercedes-Benz en Allemagne.







Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 35.37 EUR Euronext Paris -0.95%