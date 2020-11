DASSAULT SYSTEMES veut doubler son bénéfice net par action d'ici 2024

(AOF) - A l'occasion d'un Capital Market Day, Dassault Systèmes a actualisé son plan de croissance pluriannuel. Ainsi, le groupe vise un taux de croissance annuel moyen de son BNPA (bénéfice net par action) non-IFRS d'environ 13 % pour la période 2020-2024, avec un objectif de 6 euros. « Depuis notre Capital Markets Day de mi-2018, nous avons significativement progressé sur les plans financier, commercial et opérationnel, en doublant en cinq ans, entre 2014 et 2019, notre BNPA non-IFRS », a expliqué Pascal Daloz, directeur des opérations et directeur financier de Dassault Systèmes.

" (...) Nous sommes en mesure de doubler à nouveau notre BNPA non-IFRS et de le porter à environ 6 euros par action en 2024, grâce à l'adoption de la 3DEXPERIENCE par notre base installée et par de nouveaux clients ", a ajouté le dirigeant.

" Les hypothèses qui sous-tendent nos objectifs à 5 ans comprennent une progression du chiffre d'affaires non-IFRS d'environ 10% à taux de change constants, soutenue par une croissance de plus de 10% du chiffre d'affaires non-IFRS des secteurs Sciences de la vie et Santé et Infrastructures et Villes ", a détaillé Pascal Daloz, " ces hypothèses intègrent également une augmentation de la marge opérationnelle non-IFRS d'environ 290 points de base, qui correspond à un taux de croissance annuel moyen du BNPA non-IFRS d'environ 13% sur cinq ans ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.