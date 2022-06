Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: vers un re-test du plancher des 33,5E information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 13:09









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes qui vient de ricocher sous 37E s'achemine vers un re-test du plancher annuel des 33,5E des 16/17 juin.

Le titre menace sur le support du 5 mars 2021 qui coïncide avec le zénith des 33E du 24/01/2020.

Le prochain palier de soutien se dessine vers 29E, du 28/10/ au 2/11/2020.





