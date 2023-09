Dassault Systèmes: une campagne sur les jumeaux virtuels information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 16:15

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé vendredi le lancement d'une campagne publicitaire visant à illustrer la façon dont les jumeaux virtuels peuvent accélérer l'innovation dans le domaine de la santé.



Dans le cadre de ce programme médiatique, diffusé sur les réseaux sociaux, le concepteur de logiciels de modélisation dit vouloir montrer comment un jumeau virtuel peut aider les médecins et les chercheurs à mieux comprendre les maladies et l'effet des traitements, sans le moindre risque pour les patients réels.



Avec ces doubles numériques, les scientifiques peuvent modéliser, tester et traiter un corps humain avec le même degré de précision, de sécurité et d'efficacité que d'autres secteurs industriels tels que l'automobile ou l'aéronautique.



Dassault Systèmes précise que ce jumeau virtuel - baptisé 'Emma Twin' - s'inscrit dans le cadre de son initiative 'The Only Progress is Human' ('il n'y a qu'un progrès humain').



Lancée en février 2020, cette campagne a pour objectif d'encourager l'utilisation des mondes virtuels pour promouvoir des innovations durables dans des domaines tels que l'urbanisme et la préservation de l'eau.