Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes: sur la trajectoire des 45E information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes se hisse vers 43,5E et s'inscrit vigoureusement sur la trajectoire des 45E, le zénith annuel du 13/12/2023, voir des 46E, l'ex-zénith du 29/03/2022.

Le prochain objectif serait 50,01E, l'ex-'gap' du 5 mars 2022, le palier des 50,5E (ex-support moyen terme) devrait être testé dans la foulée.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +3.43%