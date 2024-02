Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes: subit son plus lourd repli, -10% à 43,5E information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Vu les niveaux de valorisation des actions, toute déception est interdite : il faut valider toutes les prévisions et 'dans le haut de la fourchette', sinon la sanction est impitoyable.

Même la confirmation d'une croissance 'à 2 chiffres' en 2024 ne suffit pas, il fallait que Dassault Systemes publie des prévisions 'au-delà des attentes'.

Le titre subit son plus lourd repli depuis des années, ouvrant un 'gap' sous 48,08E (réouverture à 44,5E) et enchainant sur un -10% à 43,5E.

Dassault Systemes efface d'un coup tous ses gains depuis le 11 janvier et retombe sous l'ex-résistance des 45E du 13 au 27 décembre.

Il ne serait pas étonnant de voir le titre revenir combler le 'gap' des 42,76E du 10 janvier, voir retester les 42E (plancher du 5 janvier).









Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -11.92%