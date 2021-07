Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes : se hisse vers 44,44E information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes se hisse vers 44,44E, un nouveau record absolu: le franchissement des 43,5E n'est que la prolongation d'une hausse funiculaire amorcée sur 37E le 19 mai dernier. Le titre avait plus que doublé au-delà des 42E... le sommet du canal court terme se situe vers 46E.

