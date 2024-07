Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: sanctionné pour son avertissement information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes s'affaisse de près de 5%, l'éditeur de logiciels d'entreprise ayant abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires total et de BNPA, ne les attendant désormais plus qu'en hausses respectives de 6-8% et de 8-11%.



Sur son deuxième trimestre, il estime son BNPA à 0,30 euro, en ligne avec l'objectif de 0,30-0,31 euro, mais son CA total à 1,495 milliard d'euros, contre un objectif de 1,525-1,555 milliard, une 'prépublication évidemment décevante' selon Oddo BHF.



'Si nous avons à l'esprit le report du contrat Lockheed Martin, il semble que d'autres contrats significatifs ont été repoussés', explique l'analyste, alors que Dassault Systèmes met en avant un manque à gagner lié surtout à un report de contrats importants.



'Néanmoins, l'ajustement est relativement limité par rapport aux attentes actuelles', tempère Oddo BHF, ajoutant que le groupe a généralement l'habitude de se mettre en position d'atteindre la borne haute de ses objectifs, voire de la dépasser.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 34,02 EUR Euronext Paris -4,22%