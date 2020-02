Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes : ricoche sous 161,25E Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes ricoche sous 161,25E, ouvre un 'gap' sous 157,85E et retombe brièvement u contact des 150E, comblant au passage le 'gap' des 151,35E du 8 janvier. Une clôture sous 154E marquerait une inversion de polarité avec un re-test du support des 140E testé du 14 novembre au 3 décembre 2019.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.88%