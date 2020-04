Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : revient tester l'ex-support des 141E Cercle Finance • 16/04/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes revient tester l'ex-support des 141E de 28 février et 2 mars. Un scénario (haussier) en tasse avec anse semble se confirmer au-delà de 135E avec comme objectif l'ex-'gap' des 153,8E du 21 février (et support du 6 au 18 février).

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +5.71%