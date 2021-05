Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : revient au contact des 190E Cercle Finance • 28/05/2021 à 16:01









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes remonte au contact des 190E (résistance de la mi-février, puis du 26 mai) et affiche un PER de 44 qui n'impressionne personne: le titre pourrait tout aussi bien poursuivre en vue d'un retracement des 197E, le zénith d'ouverture du 29 avril.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +1.67%