Dassault Systèmes : revient 4 semaines en arrière à 185E

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes ricoche sous 197E (record absolu du 29 avril) et revient en seulement 48H près de 4 semaines en arrière, vers 185E/186E, le plancher du 7 avril. Le titre devrait venir refermer le 'gap' des 183,2E du 31/03 puis tester la zone de soutien des 175E.

