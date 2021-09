Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes : retombe vers 45,5E information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes pulvérise le plancher des 37,75E (du 16 au 19 août) et retombe vers 45,5E, soit une perte de-10,5% en 5 séances. La hausse annuelle reste de +37% et les ventes pourraient se poursuivre -en l'absence de support identifiable- jusque vers 43,2E, le plancher du 20 juillet, puis jusque sur 41E, le support oblique ascendant moyen terme.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -4.44%