Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes : retente le débordement des 55E information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 15:27









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes retente le débordement des 55E: la dernière grande oscillation entre 51E et 43,3E induisait mécaniquement un potentiel de hausse moyen terme vers 58,7E, il reste donc environ 6% de gain à matérialiser avant de tester la cible.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +1.46%