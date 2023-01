Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: ressort du canal baissier à 35E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes gagne +6,5% depuis le 1er janvier : le titre est toujours en retard sur le CAC (+8,5%) mais cette séance du 13 janvier pourrait être décisive puis le titre ressort du canal baissier au-delà de 35E.

Une inversion de polarité pourrait déboucher sur une remontée vers 37,5E (résistance testée mi-novembre).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +1.86%