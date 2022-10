Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: renoue avec les 35E information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 14:31









(CercleFinance.com) - Après son double contact sur le plancher annuel des 33,5E (magnifique double-creux potentiel les 16 juin et 13 octobre), Dassault Systemes renoue avec les 35E et se prépare à affronter la résistance oblique baissière court terme vers 36E puis à retracer les 37,4E (le plancher du 1er septembre et ex-zénith du 6 octobre).

La principale résistance demeure l'oblique baissière moyen terme qui gravite vers 40E.







Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +2.03%