Dassault Systemes : renoue avec 53E, les 56,8E accessibles

(CercleFinance.com) - Dassault Systeme a retrouvé du soutien vers 52E et renoue avec 53E, les 56,8E redeviennent accessibles, ou au minimum le zénith de clôture des 56,2E du 19/11. Parti de 21E mi-mars 2020, le titre se dirige peut-être vers un triplement (à 63E), voir à un doublement depuis son précédent record (32,5E x 2 = 64,5E).

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +1.92%