Dassault Systèmes : renforce le partenariat avec Capgemini Cercle Finance • 30/06/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - CapgeminietDassault Systèmesannoncent l'accélération deleur collaboration afin dereleverles défisauxquels sont confrontées les entreprisespour rendre 'intelligents'leursproduits et systèmes, opérationset servicesen s'appuyant surde nouvelles capacités. Enconjuguant l'expériencesectorielle et technologique de Capgeminiavec les capacités dela plateforme de pointe 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, les deux partenaires seront à même d'accompagnerlesorganisationsàchaque étapede leurtransformation intelligente. La combinaison de cescapacités permettraà Capgemini et Dassault Systèmes de fournir un ensemble complet de servicesdestinés àfaçonner de nouvelles industries.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -0.05%