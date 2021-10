Dassault Systèmes relève ses objectifs 2021

(AOF) - Dassault Systèmes a publié un bénéfice net par action de 14 centimes d'euros, selon la norme IFRS, en hausse de 94% sur un an. Exprimé en non-IFRS, la BNPA affiche une croissance de 40% à 22 centimes. A 1,16 milliard d'euros, le chiffre d'affaires total de la société informatique affiche une hausse de 12%, dont +24% pour l'activité des licences et autres ventes de logiciels. Sur les neuf premier mois de l'exercice, le chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE a progressé de 18%, et les flux de trésorerie opérationnelle IFRS atteignent 1,25 milliard d'euros.

Le groupe a également révisé à la hausse ses objectifs 2021 non-IFRS, avec une croissance du chiffre d'affaires de 10% à 11%, soit 4,80 à 4,83 milliards d'euros, ainsi qu'une croissance publiée du BNPA de 25% à 27%, à 0,94-0,95 euro.

