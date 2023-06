Dassault Systèmes: rebond du titre après le CMD 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 17:08

(CercleFinance.com) - Le titre profite d'un gain d'environ 1,5% en fin de journée après avoir organisé vendredi dernier son Capital Markets Day 2023.



Au cours de cette journée consacrée aux investisseurs, la direction générale de Dassault Systèmes a présenté l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe pour les cinq prochaines années.



Le Groupe estime être bien positionné pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de long terme et ainsi atteindre des objectifs 2028 ambitieux : une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 49 euros sur Dassault Systèmes, revenant sur une courte journée investisseurs (CMD) organisée par l'éditeur de logiciels d'entreprise.



'Le format de ce CMD a pu surprendre, voire frustrer, certains mais il convient de rappeler que les grands axes stratégiques avaient été détaillés il y a un an', note l'analyste qui pointe des 'objectifs toujours très solides en organique' et de 'fortes ambitions M&A confirmées'.



'Le retour à la croissance en Chine au deuxième trimestre (confirmé lors du CMD) et les bonnes perspectives de croissance à moyen terme, permettent de relativiser la valorisation actuelle, qui reflète même un léger discount sur les pairs', juge-t-il.