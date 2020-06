Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : pullback vers 150E Cercle Finance • 01/06/2020 à 17:24









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes-Medidata amorce un pullback vers 150E après avoir refermé le 'gap' des 153,85E du 21 février. Le titre est désormais très proche de son zénith des 158E du 19 février et de la zone de résistance des 160E.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.31%