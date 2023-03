Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: pullback sur 36E, support évident information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes subit un pullback sur 36E, le support-clé, parfaitement identifiable, qui délimite la base d'une 'boîte' 38,5/36E34,7E.

Si le titre en ressort par le bas, il ira combler le 'gap' des 34,7E du 1er février... puis retracer l'ex-support des 33,3E (du 20/12/2022 au 30/01/2023).





