Dassault Systemes: pullback sous les 39E information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 13:02









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes ouvre un 'gap' sous 39,18E et amorce un pullback sous les 39E, vers 38,6E.

Le principal support se dessine vers 37,2E: c'est le double support des 18 et 24 mai dernier... et le palier à ne pas enfoncer reste 36,4E, le plancher du 12 mai 2021 (risque de plongeon vers 32,8E, l'ex-zénith historique du 24 janvier 2020).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.73%