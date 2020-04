Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes prévoit une hausse de 14% à 17% de son CA au T1 Reuters • 01/04/2020 à 19:47









1er avril (Reuters) - * DASSAULT SYSTÈMES - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 ESTIMÉ ENTRE 2,5% ET 5% EN DESSOUS DE LA LIMITE INFÉRIEURE DES OBJECTIFS DU T120, EN RAISON DE LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES NOUVELLES LICENCES ET D'UNE PLUS FAIBLE ACTIVITÉ DES SERVICES * DASSAULT SYSTÈMES - CROISSANCE ESTIMÉE DU CHIFFRE D'AFFAIRE DU 1ER TRIMESTRE 2020 COMPRISE ENTRE 14% ET 17%, REFLÉTANT LA PERFORMANCE DE MEDIDATA ET LA CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉCURRENT * DASSAULT SYSTEMES AVAIT FIXÉ UNE LIMITE BASSE DE SON OBJECTIF DE CROISSANCE INITIAL DE 20% AVANT LA CRISE DU COVID, À TAUX DE CHANGES CONSTANTS * DASSAULT SYSTEMES - CHIFFRE D'AFFAIRES RÉCURRENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS INITIAUX, REPRÉSENTANT ENVIRON 84% DU CHIFFRE D'AFFAIRES LOGICIEL AU 1ER TRIMESTRE * DASSAULT SYSTEMES PUBLIERA SES RÉSULTATS FINANCIERS LE 23 AVRIL 2020 ET EXAMINERA À CETTE OCCASION LES PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE ENTIÈRE Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Bureau de Paris)

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.89%