Dassault Systèmes: prévisions annuelles abaissées

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce ajuster ses prévisions annuelles, pour viser désormais une croissance du chiffre d'affaires total entre 6 et 8% (contre 8-10% précédemment), ainsi qu'une hausse du BNPA de 8 à 11% (au lieu de 10-12%).



'Comme nous souhaitons poursuivre notre historique de résultats conformes à nos plans, nous avons décidé de réduire le risque de l'année 2024 dont l'activité est concentrée en fin d'exercice', explique Rouven Bergmann, DGA finances de l'éditeur de logiciels.



A titre préliminaire pour le deuxième trimestre, il estime son BNPA à 0,30 euro, en ligne avec l'objectif de 0,30-0,31 euro, mais son CA total à 1,495 milliard d'euros, contre un objectif de 1,525-1,555 milliard, un manque à gagner lié surtout à un report de contrats importants.





