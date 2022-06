Dassault Systèmes: présente sa stratégie et ses perspectives information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 07:32

(CercleFinance.com) - Le groupe organisera aujourd'hui son Capital Markets Day à son siège social de Vélizy-Villacoublay, en France.



Au cours de cette journée la direction générale de Dassault Systèmes présentera l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe. Celui-ci est bien placé pour atteindre son objectif de BNPA non-IFRS 2024 et bénéficie d'importantes opportunités de croissance durable.



' Nous avons établi de solides fondations, préparé notre prochaine génération de dirigeants et fait évoluer notre gouvernance pour conduire la croissance à long terme de Dassault Systèmes. ' a déclaré Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur Général de Dassault Systèmes.



' L'intégration réussie de MEDIDATA, nous a permis de diversifier nos secteurs industriels et de créer des opportunités. Aujourd'hui, notre marché adressable est de 45 milliards d'euros pour un marché potentiel de 100 milliards d'euros. Nous disposons ainsi d'un réservoir de croissance important dans nos trois secteurs : Industries manufacturières, Sciences de la vie et santé et Infrastructures et villes ' a indiqué Pascal Daloz, Directeur Général Adjoint, Opérations de Dassault Systèmes.



' Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de BNPA de 1,20 E en 2024. Plus important encore, nous ne sommes pas limités dans notre croissance et disposons de multiples opportunités '.