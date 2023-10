Dassault Systèmes, plus forte hausse du marché SRD à la clôture du mercredi 25 octobre 2023

(AOF) - Dassault Systèmes (+7,98% à 37,77 euros)

Les investisseurs ont salué les résultats trimestriels meilleurs que prévu de Dassault Systèmes qui a affiché la plus forte hausse du SBF 120. "Le groupe signe une excellente performance commerciale au troisième trimestre, ce qui conforte les objectifs 2023 et lui permet d'intégrer un scénario plus prudent sur le quatrième trimestre", a commenté Invest Securities. Kepler Cheuvreux et plusieurs autres analystes soulignent la solidité des résultats du troisième trimestre.

Points clés

- Société d'édition de logiciels créée en 1981 ;

- Chiffre d'affaires de 5,7Md€, dont 1,43 Md€ apportés par les logiciels et réalisés à 41 % dans les Amériques, à 37 % en Europe et 22 % en Asie ;

- Modèle d'affaires fondé sur la plateforme virtuelle 3DEXPERIENCE de plusieurs logiciels utiles aux clients dans leur recherche d'innovations durables harmonisant produit, nature et vie, avec 3 secteurs clés –industries manufacturières, sciences de la vie & santé et infrastructures & villes ;

- Capital contrôlé à 40,2 % (53,69 % des droits de vote) par la famille Dassault, 5,96 % (7,96 %) par Charles Edelstenne, président du conseil d’administration de 12 membres, et 1,72 % (2,15%) par Bernard Charlès, président-directeur général, Pascal Daloz étant nouveau directeur général délégué ;

- Bilan très sain : dette notée A ramenée à 275 M€ grâce à un flux de trésorerie opérationnelle de 1,53 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2025 :

- ouverture des plateformes à tous les acteurs, des fournisseurs aux consommateurs,

- accélération de la récurrence des revenus, via le cloud (25 % des revenus en 2021, soit 860 M€ et ambition de 2 Md€),

- capitalisation sur les 15 grandes marques du groupe,

- objectif financier d’une croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 935 M€ avec 73 centres employant 41 % des salariés:

- 3DEXPERIENCE Lab, innovation ouverte soutenant les offres d'innovation de rupture en phase de prototypes portées par start-up, innovateurs ou laboratoires,

- thèmes soutenus : ville, mode&style de vie et sciences de la vie, faisant appel à la fabrication additive, le big data ou la réalité virtuelle,

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2040 :

- 2/3 des nouvelles licences avec un impact positif sur l’environnement en 2025,

- fédération des parties prenantes ;

- Offre jumeaux virtuels :

- exploitation de la plateforme spécialisée de synchronisation entre les produits réels, y compris humains, et les données traitées dans les produits virtuels,

- positionnement sur l’économie circulaire via l’anticipation du recyclage des produits dès leur conception ;

- Lancement de la Software République, avec Renault, STMicro et Thalès : offre et commercialisation communes de systèmes et logiciels de mobilité ;

- Visibilité de l'activité avec un chiffre d'affaires récurrent générant 78 % des revenus.

Défis

- Impact négatif pour le résultat des parités € / $ et € / ¥ ;

- Positionnement porteur dans le cloud, renforcé par l’acquisition de StyleStage, complémentaire de CENTRIC PLM, et dans la santé ;

- Impact encore pénalisant des restrictions anti-Covid en Chine, notamment pour SOLIWORKS ;

- Objectifs 2023, après impact des parités de change :

- 1er trimestre : hausse de 7 à 9 % des revenus et bénéfice par action entre 1,18 et 1,2 €,

- exercice total : repli de 5 % des revenus et croissance de 4 à 6 % du bénéfice par action, entre 1,18 et 1,2 €,

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.