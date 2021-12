Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: partenariat renforcé avec Renault information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi qu'il allait renforcer son partenariat avec Renault dans le cadre du plan stratégique 'Renaulution' mis en oeuvre par le constructeur automobile.



Aux termes de l'accord, Renault a prévu d'adopter la plateforme collaborative '3DExperience' sur le 'cloud' à l'échelle mondiale, avec pour objectif d'y développer les programmes des nouveaux véhicules et services de mobilité.



Dans les faits, la firme au losange va déployer la plateforme auprès de plus de 20.000 employés dans les fonctions liées à la conception de véhicules, le design, l'ingénierie produit, l'ingénierie des processus industriels, les achats de pièces et matières et l'analyse des coûts.



La plateforme est censée constituer une nouvelle colonne vertébrale pour partager, en temps réel, l'ensemble des données liées au produit tout au long de son cycle de vie et notamment de gérer des 'jumeaux numériques'.



Dans un communiqué, les deux partenaires - qui collaborent depuis 20 ans - expliquent que les grandes tendances du secteur automobile - allant des contraintes réglementaires à l'électrification - nécessitent d'accélérer l'interconnexion des différents métiers.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -0.70%