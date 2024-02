Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: partenariat renforcé avec Assystem information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi qu'il allait renforcer son partenariat stratégique avec Assystem en vue d'accélérer le développement de réacteurs nucléaires de nouvelle génération.



Dans un communiqué, les deux groupes expliquent avoir l'intention d'avoir recours à des 'jumeaux numériques' afin d'aider les clients de le filière à gérer la complexité de leurs projets de réacteurs modulaires avancés.



L'objectif est d'associer la plateforme '3DExperience' de Dassault Systèmes au savoir-faire en matière d'ingénierie système et de gestion de projets d'Assystem afin d'établir un écosystème virtuel collaboratif.



Dans cet ensemble, les processus et méthodologies spécifiques des clients seront organisés de telle sorte à garantir la qualité et la traçabilité des données nécessaires à la conception et à la livraison des projets.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +0.14%