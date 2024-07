Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: partenariat conclu avec Mistral AI information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé lundi la signature d'un accord de partenariat avec Mistral AI en vue d'accélérer le déploiement de l'IA générative au sein du secteur industriel.



Les deux groupes expliquent vouloir associer les technologies de jumeaux virtuels et de 'cloud' souverain mises au point par l'éditeur de logiciels avec les grands modèles de langage (LLM) conçus par Mistral AI.



Ils expliquent notamment vouloir proposer à partir d'Outscale, la plateforme 'cloud' d'hyper-confiance de Dassault Systèmes, les 'LLM' de Mistral en mode 'service' ('aaS').



Mistral AI, une entreprise créée il y a un peu plus d'un an par Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, développe de nouveaux modèles d'IA générative pour les entreprises, en alliant approche scientifique, modèle ouvert et vision responsable de la technologie.





