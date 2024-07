Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: partenariat avec le Groupe Bel information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce un partenariat unique de long terme dans l'industrie agro-alimentaire avec le Groupe Bel, en vue d'accélérer la transformation digitale de ce secteur et le développement d'innovations pionnières.



L'expertise du détenteur des marques La Vache Qui Rit, Babybel et Pom'Potes, combinée à l'approche scientifique et technologique de Dassault Systèmes, permettra le développement de solutions industrielles de prochaine génération pour l'industrie agroalimentaire.



Les deux groupes souhaitent ainsi jouer un rôle pionnier dans l'alimentation du futur en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et en digitalisant la chaîne de valeur de bout en bout, de la conception du produit à sa fabrication et son lancement sur le marché.





