Dassault Systèmes : partenariat avec le canadien Skidmore

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mercredi qu'il avait conclu un partenariat avec le canadien Skidmore Group concernant l'utilisation de son application d'agencement intérieur. Aux termes de l'accord, Oasis Kitchens - la nouvelle marque de conception de cuisines lancée par Skidmore - aura recours à 'HomeByMe for Kitchen Retailers', sa solution d'aménagement d'espace 3D pour les particuliers. Il s'agit de la première commande décrochée en Amérique du Nord pour cet outil de cuisine virtuelle, précise Dassault Systèmes dans un communiqué.

