Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: ouvre un nouveau bureau au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce l'ouverture d'un nouveau bureau au Vietnam ce qui permet au groupe de renforcer son engagement envers l'un des marchés à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.



Le nouveau bureau est basé dans le district de Ba Dinh à Hanoi, le centre politique du pays, aux côtés des bureaux du gouvernement et des ambassades.



Samson Khaou, Vice-Président Exécutif, Asie-Pacifique, Dassault Systèmes, a déclaré : ' La présence locale que nous établissons ici est une occasion de soutenir les efforts du pays pour devenir un centre de fabrication écologique et faciliter l'exportation de produits fabriqués au Vietnam '.



' Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, les leaders mondiaux et les innovateurs de 11 secteurs ont été habilités à améliorer le développement de leurs produits, la gestion de la qualité et la conformité réglementaire '.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -100.00%