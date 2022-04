Dassault Systèmes: optimise la logistique de Faurecia information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 14:49

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que Faurecia, entité du groupe FORVIA, acteur technologique de l'industrie automobile mondiale, a étendu son utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE dans le but d'optimiser la logistique entrante de ses véhicules à guidage automatique (AGV).



L'équipementier gère la complexité croissante de son environnement de fabrication en améliorant le flux logistique, en augmentant l'efficacité, en réduisant les coûts et en livrant les produits à ses clients conformément aux délais fixés et de manière plus durable.



Faurecia utilise l'Industry Solution Experience ' On Target Vehicle Launch ' basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes afin de déterminer et valider les meilleurs scénarios logistiques pour les lignes d'assemblage dédiées à la fabrication à la commande (make-to-order).



L'optimisation de la navigation des AGV marque une étape clé du programme de numérisation industrielle de Faurecia. Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, Faurecia peut synchroniser les machines, optimiser les approvisionnements, réduire l'empreinte d'implantation des ateliers, raccourcir les temps de cycle, ainsi qu'améliorer l'efficacité énergétique et de fabrication tout en assurant une continuité numérique totale entre les produits, les processus et une usine.



' Avec cette plateforme, nous optimisons la navigation de nos véhicules à guidage automatique et pouvons augmenter nos performances de production dès le premier jour ', commente Patrick Brionne, directeur de la stratégie industriel de Faurecia.



' La plateforme 3DEXPERIENCE permet à des équipementiers comme Faurecia d'améliorer la logistique au sein des usines existantes et de planifier la construction d'usines qui seront à l'avenir encore plus efficaces ', estime Laurence Montanari, vice-présidente, industrie Transport et Mobilité de Dassault Systèmes.