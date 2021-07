Dassault Systèmes : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Dassault Systèmes, avec un objectif de cours relevé à 52 euros, contre 44 euros précédemment.

Dassault Systèmes a publié hier matin un chiffre d'affaires trimestriel de 1162 ME, en croissance de 14% à taux de change constants, en ligne avec les attentes et en haut de fourchette de la guidance (12 à 14%), rapporte le bureau d'analyses.

Par ailleurs, l'Operating Profit non-IFRS ressort à 374 ME, 8% au-dessus des attentes.

'Cette excellente performance est liée pour moitié à la hausse plus rapide qu'attendu de l'attrition qui a empêché le groupe d'augmenter ses effectifs en net et, pour l'autre moitié, à la faiblesse des dépenses de voyages et de marketing', analyse Oddo.

Dassault Systèmes ajuste sa guidance de chiffre d'affaires 2021 à +10%/11% à cc (vs +9%/10% préc et vs ODDO BHF : 7,1% avant publication). Par conséquent, Oddo révise son BPA 2021 à la hausse de +6% et de +4,5% pour 2022.