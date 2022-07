Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: objectif de BNPA relevé pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes confirme son objectif pour l'exercice 2022 d'une croissance du chiffre d'affaires non-IFRS entre 9 et 10%, mais augmente sa fourchette d'objectifs de BNPA non-IFRS, à entre 1,08 et 1,10 euro, soit 14 à 16% de croissance.



Toujours en normes non-IFRS, l'éditeur de logiciels d'entreprise dévoile une croissance publiée de 21% du BNPA à 0,26 euro au titre du deuxième trimestre, supérieure à ses objectifs, malgré une marge opérationnelle en retrait de 0,2 point à 32%.



A 1,38 milliard d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 19% en données publiées et de 11% à taux de changes constants, avec notamment une hausse de 30% du chiffre d'affaires logiciel 3DExperience et de 23% du chiffre d'affaires logiciel cloud.





